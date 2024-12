So bringt Gisele Oppermann Job und Mamasein unter einen Hut

Gisele Oppermann (37) ist aus zahlreichen Reality-TV-Formaten wie unter anderem Germany's Next Topmodel bekannt. Fernab des Trubels ist die Medienpersönlichkeit seit 2014 aber vor allem eines: Mutter einer Tochter. Gegenüber Promiflash plauderte Gisele aus, wie sie ihre Karriere und das Mamasein unter einen Hut bringt. "Also meine Tochter sieht meine Sendungen nicht, sie ist aber immer mit dabei", betonte sie und führte aus: "Egal ob ich nach Köln reise oder nach Berlin – ich finde das schon wichtig. Ich bin super gerne Mama, und ich denke auch, dass ich eine ganz gute Mami bin. Ich habe sie halt gerne lieber bei mir als bei irgendeinem Babysitter."

Ihre Tochter hält Gisele aus der Öffentlichkeit heraus. Mit ihrer eigenen TV-Karriere hat sie aber noch lange nicht abgeschlossen: Während des Interviews verriet sie, dass sie schon das nächste Format im Blick habe – und zwar Bauer sucht Frau. "Was ganz viele nicht wissen: Mein Vater ist gelernter Landwirt, ich komme aus der Landwirtschaft. Ich habe selber Pferde gezüchtet, und das wäre schon ein Traum für mich", behauptete der Realitystar und merkte an, dass er sich in einen der Bauern der aktuellen Staffel verguckt habe. Ob Giseles Fans sie schon bald in der Show sehen werden, bleibt allerdings offen.

Apropos verguckt haben: Was ihr Liebesleben angeht, läuft es bei der TV-Bekanntheit eher mau – ihre letzte öffentliche Beziehung ging nach nur sechs Wochen in die Brüche. Ende September 2023 schien sie mit ihrem Freund Wlady noch überglücklich zu sein, kurz darauf dann das plötzliche Liebes-Aus. Gegenüber Bild enthüllte Gisele damals die Gründe für das Beziehungsende: "Er hat monatelang bei mir gewohnt, aber keinen Cent für Miete, Wasser, Strom oder Gas bezahlt. Jetzt habe ich ihm seinen Koffer vor die Tür gestellt."

ActionPress / Galuschka,Horst Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

Promiflash Gisele Oppermann mit ihrem Freund Wlady

