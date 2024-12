Landwirt-Liebe? Gisele Oppermann will zu "Bauer sucht Frau"

Gisele Oppermann (37) war schon in einigen Reality-TV-Sendungen unterwegs. Bei Datingshows sah man die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin jedoch noch nicht allzu oft. Das würde sie gern ändern, verrät Gisele im Interview mit Promiflash bei Kader Loths (51) Beauty-Salon-Eröffnung – und zwar mit einer Teilnahme an Bauer sucht Frau! "Also erstens bin ich ja schon länger Single, jetzt ein paar Monate und ich habe mal mit 'Bauer sucht Frau' geliebäugelt, ehrlich gesagt", erklärte sie. Die 37-Jährige gibt zu, dass sie sich "so halb in einen Bauern" verguckt hat und sich aufgrund dessen sogar direkt bei den Zuständigen für das Format gemeldet hat.

Doch bedauerlicherweise lief es für die Kampf der Realitystars-Bekanntheit nicht so gut: Die aktuelle Staffel war zum gegebenen Zeitpunkt bereits abgedreht. Doch ihre Hoffnung, möglicherweise bald mal Bäuerin zu werden und beispielsweise in die Schweiz zu ziehen, ist groß. Ein Leben auf dem Land gehört sowieso zu ihren Vorlieben, wie Gisele betont. "Was ganz viele nicht wissen: Mein Vater ist gelernter Landwirt, ich komme aus der Landwirtschaft. Ich habe selber Pferde gezüchtet und das wäre schon ein Traum für mich", plaudert sie gegenüber Promiflash aus. Die Beauty würde gern gemeinsam mit ihrem Bauern auf seinem Hof "sein Leben leben".

Gisele möchte jedoch nicht nur als Bäuerin voll durchstarten: Auch als Sängerin versuchte sich die Influencerin schon. Im Oktober veröffentlichte die Mutter einer Tochter ihren ersten eigenen Song mit dem Titel "M.I.L.F". "M.I.L.F, mein Name: Gisele. Du willst mich kennenlernen? Das geht mir zu schnell. Alles zu eng wie im Sommerhaus der Stars. Ich zeig', wer ich bin, und ich will nicht in die Charts", lauten die ersten Zeilen ihrer Debütsingle.

ActionPress / Galuschka,Horst Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

Instagram / giseleoppermann Gisele Oppermann, Reality-TV-Star

