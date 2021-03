Was sagen die Zuschauer zu Vadim Garbuzov (33) und Nicolas Puschmanns (29) Tanzkünsten? Zum ersten Mal in der Geschichte der Tanzshow fegen mit dem Profitänzer und dem Prince Charming-Star zwei Männer gemeinsam über das Let's Dance-Parkett. Heute in der Auftaktshow mussten die beiden mit einem Cha-Cha-Cha zu "It's Raining Men" beweisen, was sie gemeinsam als Tanzpaar drauf haben – und die Fans sind davon total begeistert.

Das erste Männer-Duo hat sich schon in der ersten Folge in die Herzen vieler Zuschauer getanzt. Auf Twitter überschlagen sich die User jedenfalls mit Komplimenten: "Ich liebe Vadim und Nicolas als Tanzpaar so sehr. Sah einfach mega aus", schwärmte zum Beispiel ein Fan. Auch Nicolas' Einwand, dass ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar zunächst gewöhnungsbedürftig aussehen könnte, teilen viele Zuschauer nicht: "Ich fand es einfach nur toll, die beiden Herren zu sehen und überhaupt nicht gewöhnungsbedürftig. Klasse Leistung."

Auch die Jury war mit der tänzerischen Darbietung der beiden zufrieden. "Ich liebe es, ich liebe es, ehrlich. Du hast super angefangen. Ich mag deine Energie. Ich freue mich, was von euch noch kommen wird, weil das war Spaß", freute sich Motsi Mabuse (39). Im Endeffekt konnten Nicolas und Vadim so satte 18 Punkte ergattern.

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

