Keine Frage: Das war definitiv die heftigste Typveränderung seit Langem bei Germany's next Topmodel! Am Donnerstagabend flimmerte die heiß geliebte Umstylingfolge der Castingshow über die TV-Bildschirme – Heidi Klums (47) "Meeedchen" ließen wieder einiges an Haaren und Tränen bei den Stylisten. Mit am härtesten traf es dabei Kandidatin Romina (21): Ihr dunkelblonder Longbob wurde in ein leuchtendes, knalliges Rot umgefärbt! Im Promiflash-Interview verrät Romina jetzt, wie sie mit ihrem extremen Umstyling klarkommt.

"Anfangs wusste ich nicht wirklich, wie ich mit dem neuen Look umzugehen habe", gibt die Beauty ehrlich zu. "Es ist ein komplett neuer Typ, und mir wurde langsam aber sicher bewusst: Das ist jetzt dein neuer Look, und genau dieser Look begleitet dich jetzt hier bei der Reise von GNTM – mich darauf umzustellen, war anfangs sehr schwer für mich." Dabei hatte Romina ja kurz vor dem Umstyling noch gemeint, sie liebe Veränderungen! Jetzt erklärt die Kölnerin: "Doch, ich liebe Veränderungen! Ich hätte jedoch nicht damit gerechnet, dass es so radikal wird. Bis jetzt war noch nie so eine stark unnatürliche Farbe dabei."

Inzwischen hat die Freundin von Stefano Zarrella ihre roten Haare jedoch ins Herz geschlossen: "Ich liebe meinen neuen Look! Er ist besonders und fällt auf", schwärmt sie im Promiflash-Interview. "Ganz anders als mein Look zuvor, aber dafür war ich ja auch bei GNTM: Um mich selbst besser kennenzulernen, über mich hinauszuwachsen und stärker zu werden."

Instagram / lifeofromi Romina Palm, Web-Bekanntheit

Getty Images Romina Palm auf der Berlin Fashion Week im Januar 2021

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

