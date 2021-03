Heidi Klum (47) hat wieder zugeschlagen! Die Modelmama überlegt sich jedes Jahr besondere Veränderungen für ihre Germany's next Topmodel-Anwärterinnen. Gemeinsam mit einem professionellen Stylistenteam tüftelt sie aus, welcher Look die natürliche Schönheit ihrer Kandidatinnen noch unterstreicht. Ganz klar: Heidi will das Beste aus ihren Nachwuchsmodels herausholen. Das muss Mareike Müller (26) nun am eigenen Leib erfahren. Das Beste für sie ist in den Augen der Jurychefin eine Kurzhaarfrisur!

Eigentlich besitzt die Blondine eine ellenlange Mähne und ist darauf auch extrem stolz. Über viele Jahre hatte Mareike ihre Haarpracht gezüchtet. Kurz vor dem Umstyling gab sie eines bereits zu bedenken: "Ich finde, das beeinträchtigt auch voll das Sexleben, wenn man dann so eine Männerfrisur bekommt." Doch auch diese Befürchtung kann die ehemalige Profibasketballerin nicht vor ihrem Schicksal bewahren: Heidi Klums persönliche Stylistin Wendy Iles schneidet ihr etwa 80 Prozent ihrer Haare ab!

Was andere Kandidatinnen längst zum Weinen gebracht hätte, nimmt Mareike pragmatisch. Begeistert ist sie nicht, ein Drama bleibt aber aus. "Wer hätte es gedacht? Ich hab die Arschkarte gezogen", stellt sie nüchtern fest.

Anzeige

Instagram / tothemandm Mareike, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / tothemandm GNTM-Kandidatin Mareike Müller

Anzeige

Instagram / tothemandm GNTM-Kandidatin Mareike

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de