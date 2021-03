Christin Queenie kann ihrem Germain einfach nicht widerstehen! Die Sozialarbeiterin sorgt bei Are You The One? für ordentlich Ärger. Aber nicht nur, weil sie mit den anderen Kandidaten aneckt, sondern auch, weil ihr Flirtpartner es mit der Treue nicht ganz so ernst nimmt. Germain hatte nicht nur mit Christin, sondern auch mit Konkurrentin Victoria Sex. Genau aus diesem Grund hatte die Bielefelderin groß angekündigt, ihn nicht mehr ranlassen zu wollen. Jetzt hat sie ihre Entscheidung offenbar revidiert: Germain und Christin haben Versöhnungssex.

Während Victoria gerade im Gespräch mit Sabrina Wlk von ihrem Schäferstündchen mit dem Berliner schwärmt, werden Szenen eingeblendet, die ganz klar beweisen: Mittlerweile hat der Casanova Christin längst wieder um den Finger gewickelt. Die beiden liegen in Löffelchenstellung unter der Bettdecke und die wilden Bewegungen deuten ganz klar auf Sex hin. "Ich bin ein Künstler – ein Magier", schwärmt der 22-Jährige kurz darauf von seinen eigenen Fähigkeiten im Liebesspiel.

Dass es zwischen Germain und Christin trotz stetiger Streitereien noch immer knistert, ist aber längst keine Überraschung mehr. Auch in Folge 13 waren die beiden schon bei schlüpfrigen Machenschaften zu beobachten. Völlig nackt ließ sich die Dunkelhaarige von dem Paradise Hotel-Star unter der Dusche verwöhnen. "Ich verrate euch kurz mein Geheimrezept: Habe immer den Fokus auf den Frauen, die du möchtest, dann bekommst du auch alle Frauen – auch gleichzeitig", erklärte Germain selbstbewusst.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

TVNow Germain und Christin bei "Are You The One?"

TVNow Victoria und Germain bei "Are You The One?"

TVNow Christin und Germain bei "Are You The One?"

