Bei Are You The One? eskaliert es mal wieder! In der Kuppelshow kam es nun schon öfter zu heftigen Zoffs – und die temperamentvolle Kandidatin Christin war häufig der Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. Besonders wenn es um ihre Konkurrentin Vic geht – denn beide stehen auf den Womanizer Germain. Und das geht Christin so richtig gegen den Strich. Nachdem Vic darüber gescherzt hatte, dass Vanessa, die Neue im Bunde, den Playboy auch kennenlernen sollte, platzte der eifersüchtigen 24-Jährigen der Kragen: Christin drohte ihrer Rivalin sogar, ihr ins Gesicht zu spucken!

"Sie versucht zu hetzen", warf Christin daraufhin Vic in der neuesten Doppelfolge von Are You The One? nach deren Spruch über Germain vor. Die Sozialarbeiterin schien sich gar nicht mehr beruhigen zu können, denn sie schoss immer weiter gegen ihre Mitstreiterin. "Ich spucke dir irgendwann in die Fresse, Mädchen", platzte es dann voller Wut aus ihr heraus. Vic scheinen die Beleidigungen jedoch vollkommen kaltzulassen.

"Sie sagt so viele dumme Sachen. Wir lachen nur noch darüber", amüsierte sich Vic im darauffolgenden Interview. Anscheinend nimmt sie Christins Drohung nicht allzu ernst. Dabei wäre es nicht das erste Mal, dass es zu einer derartigen Aktion im Fernsehen kommt. Denn bereits im Sommerhaus der Stars spuckte Kubilay Özdemir während eines Streits Andrej Mangold (34) ins Gesicht.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNow Victoria und Germain bei "Are You The One?"

TVNow Germain und Christin bei "Are You The One?"

TVNOW Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

