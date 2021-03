Kim Kardashian (40) kann mit ihrem neuesten Post nicht all ihre Fans begeistern. Die Reality-TV-Bekanntheit stellte ihrer Community vor einigen Stunden einen ganz besonderen Familienzuwachs vor: Sie hat jetzt eine Echse namens Speed. Die Influencerin postete ein paar Schnappschüsse ihrer Tochter North (7), die mit dem Tier auf dem Arm kuschelt. Doch bei diesen Aufnahmen kommen auf einmal ziemlich viele kritische Stimmen auf!

Kim hat für Speed ein paar flauschige Klamotten besorgt, in denen sie das Reptil nun auf ihrem Instagram-Profil präsentiert. So süß einige Follower die Fotos auch finden – viele bemängeln die Tierhaltung. "Ihr solltet mal seine Nägel nachschauen lassen. Sie sind übergroß. Bitte bringt ihn zum Tierarzt. Das sind keine Spielzeuge", kommentiert ein User. Weitere merken an, dass North Speed komplett falsch halte – und auch die Kleidung nicht gut sei. "Diese Tiere sind ektotherm und auf die Kälte/Wärme ihrer Umgebung angewiesen. Darin kann er sich nicht runterkühlen", klärt ein weiterer Kenner auf.

Außerdem wird Kim dafür kritisiert, dass sie Speed einen Schmuckstein auf die Stirn geklebt hat. In dem Bereich liegt bei Echsen das so genannte Scheitelauge, das zur Wahrnehmung von Helligkeitsunterschieden dient. "Du könntest ihr drittes Auge mit dem Stein blockieren. Es ist süß, aber nicht gerade die beste Idee", erklärt ein weiterer Follower.

Instagram / kimkardashian North West und Speed

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Echse Speed

