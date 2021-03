Von außen hat man immer gut lachen! Stephie Stark (25) kämpft in der Bachelor-Villa zurzeit um das Herz des Rosenkavaliers Niko Griesert (30). Dass sie dabei Konkurrentin Michelle Gwozdz als Freundin gewonnen hat, macht die Sache eher schwieriger als einfacher. Muss Stephie sich am Ende zwischen Freundin und TV-Junggeselle entscheiden? Josimelonie, die Stephie seit Jahren gut kennt, erklärte im Promiflash-Interview, wie die Girls dieses Problem wunderbar lösen könnten.

Sie könne das ganze Thema gar nicht nachvollziehen, schließlich wüssten ja beide, worauf sie sich bei der Kuppelshow eingelassen hätten, lachte das Trans-Model im Gespräch mit Promiflash: "Ich mag Mimi auch total und glaube, die beiden werden nach der Show – so wie Stephie und ich – befreundet bleiben." Denn auch Josi und Stephie hatten sich in einem Flirtformat kennengelernt: Bei Take Me Out buhlten und buzzerten sie um die Gunst der Kandidaten. Sie halte Ehrlichkeit für den Schlüssel für ein Gelingen der Freundschaft, betonte Josi. "Egal, wie es ausgeht: Künftig sollten sie sich ihre Männer teilen! Ich freue mich schon drauf, Mimi auf ein Glas Wein in unserer Clique begrüßen zu dürfen", machte sie augenzwinkernd Hoffnung auf ein Happy End für alle.

Stephie selbst scheint sich jedenfalls schon damit abgefunden zu haben, die Rosenshow "nur" mit einer neuen Freundschaft zu verlassen: Im Badezimmer der Villa verriet sie Mimi, dass sie sicher sei, den direkten Vergleich gegen sie zu verlieren. Ihre Freundin Josimelonie wird sie in jedem Fall aufheitern können.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

TVNow Michelle Gwozdz und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Privat Josimelonie mit ihrer Freundin Stephie Stark

