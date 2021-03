Dieses Interview wird wohl in die Geschichte eingehen! In der Nacht von Sonntag auf Montag sprachen Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) in einem Interview mit der US-amerikanischen TV-Legende Oprah Winfrey (67) unverblümt über das britische Königshaus, die Medienhetzjagd auf Meghan und ganz private Dinge aus deren zweiter Schwangerschaft. Doch was sagen die Fans zu diesem überaus emotionalen Seelenstriptease?

Dieses offene Gespräch sorgte im Netz für Furore. Vor allem auf Twitter wurde und wird immer noch viel über das skandalöse Interview diskutiert. Viele User sympathisieren aber mit den Sussexes. "Wir werden dir immer den Rücken stärken, Meghan. Du bist stark und du hast etwas Besseres verdient" oder "Kurz und bündig: Eine schwarze Frau kam herein, meisterte den Job ohne jede Hilfe, überstrahlte sie alle, einschließlich ihres Mannes, und sie mussten sie dennoch in ihre Schranken weisen. Aber egal was kommt, sie wird immer strahlen!", lauten nur zwei der positiven Tweets.

Andere Twitter-User hingegen sehen in diesem TV-Talk ein abgekartetes Spiel. "Meghan ist gefährlich. Sie treibt sogar einen Keil zwischen Harry und seinen Bruder. Sie kümmert sich nicht darum, was mit Harry passiert, alles, was sie interessiert ist, Ruhm" oder "Was ich in den sozialen Medien gehört und gesehen habe, zeigt, dass Harry seinen Vater, seine Familie und besonders seine Großmutter verraten hat. Es gibt keine Loyalität zu irgendeinem Mitglied der königlichen Familie", hetzen unter anderem zwei Harry-Meghan-Gegner. Was sagt ihr zu diesem Interview? Stimmt in der Umfrage ab!

