Endlich geht es zu den Homedates! In der aktuellen Der Bachelor-Folge haben Hannah (28) und Karina (25) vom Junggesellen Niko Griesert (30) am Ende keine Rose mehr bekommen. Nun kämpfen noch vier Frauen um das Herz des 30-Jährigen: Stephie (25), Michèle, Linda (26) und Mimi sind noch im Rennen. Aufgrund der Pandemie musste die diesjährige Ausgabe zum ersten Mal in Deutschland gedreht werden. Inzwischen rückt auch das große Finale immer näher – doch wie laufen in diesem Jahr eigentlich die berühmten Homedates ab?

Normalerweise lernen die Kandidatinnen in den letzten Folgen die jeweiligen Eltern des anderen kennen. Aufgrund der aktuellen Lage und den damit verbundenen Beschränkungen ist dies in diesem Jahr aber nicht möglich. Die Bachelor-Girls werden deshalb Nikos Familie nur auf Abstand kennenlernen. Dafür treffen sie sich zu einer gemütlichen Runde in einem Potsdamer Schloss. Auch die Homedates finden nicht wie gewohnt statt: Der Rosenkavalier wird die Ladys zwar zu Hause besuchen, allerdings wird er die Familien nur über Videobotschaften kennenlernen.

Die Fans der Datingshow können sich jedenfalls auf die kommende Folge freuen, denn dabei könnte es einige Überraschungen geben. Ob der Junggeselle wohl doch noch die Chance haben wird, die Familie einer Lady kennenzulernen – wenn auch nur auf Abstand? Für die Zuschauer bleibt es weiterhin spannend!

Bachelor-Kandidatin Mimi mit Niko Griesert

Niko Griesert mit den letzten sechs Bachelor-Girls

Stephie und Niko bei "Der Bachelor"

