Es ist die beste Show für Rätselfans: The Masked Singer ist wieder in vollem Gange! Nachdem Katrin Müller-Hohenstein (55) alias das Schwein, Franziska van Almsick (42) alias das Einhorn und Henning Baum (48) alias das Quokka bereits ausgeschieden sind, bleiben noch sieben kostümierte Promis im Rennen. Darunter auch der Stier, der mit seiner Hammer-Stimme jede Woche aufs Neue fasziniert! Aber welcher Star steckt unter der angsteinflößenden Verkleidung?

Hier hat sich ziemlich schnell ein eindeutiger Favorit hervorgetan: Sehr viele Fans vermuten den deutschen Schlagersänger Guildo Horn (58) unter dem Stier-Kostüm – das zeichnet sich auch in dem offiziellen Voting des Senders ProSieben ab. Auf Platz zwei liegt Schauspiel-Hottie Elyas M'Barek (38) und auf Platz drei Showmaster Florian Silbereisen (39). Das Rateteam aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) hat all diese Namen auch schon in den Raum geworfen.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Stier-Indizien:

- Boxsack

- Grüner Apfel

- sechs Pokale

- Spielzug "Der Quincunx"

- Trikot mit der Nummer 61

- Trikot mit der Nummer 25

- "Golden Taurus"-Club

- vier rote und zwei blaue Magnete auf einer "Touchdown"-Tafel

- "Hier in den Katakomben spielt das wahre Leben – mein Rückzugsort, meine Ruhe vor dem Kick-off, aber sobald ich das Spielfeld betrete, bekomme ich immer wieder Gänsehaut."

- "Unfassbar ehrgeizig nehme ich es mit allen auf. Ein Time-out kommt für mich nicht infrage. Ich bin mein eigener Auswechselspieler. Ich kämpfe um jedes Yard und wenn es in die Overtime geht, bin ich am gefährlichsten. Meine Taktik: rausgehen, performen, umhauen und Gänsehaut abholen – ich bin bereit."

- "Mein Geheimnis für eine perfekte Performance: meine Katakomben! Ruhe vor den Fans, Ruhe vor der Presse."

- "Ich bin ein Taktik-Genie, eine Maschine, ständig in Bewegung."

- "Gemeinsam mit meinem Coach studiere ich meine Gegner, jeden ihrer Spielzüge. Wenn sie einen Fehler machen, dann schlage ich zu. Ich bin programmiert auf Sieg."

- "Doch auch für einen Gipfelstürmer wie mich ist der Erfolg nicht selbstverständlich. Lange blieb mein Talent unentdeckt. Lange hat niemand an mich geglaubt. Niemand außer meiner Familie. Sie standen immer hinter mir, motivierten mich, meinen Weg zu gehen und an mich zu glauben. Sie hatten recht!"

- "Makellos? Ich bin nicht makellos! In meiner Karriere hab ich einige Fouls begangen, doch meine Fans standen immer auf meiner Seite!"

- "Die Tränen blieben unter meinem Helm verborgen."

- "Ohne eure grandiose Unterstützung ist ein Stier eben nur ein Stier."

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Stier

Anzeige

Getty Images Guildo Horn in München, 2014

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Stier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de