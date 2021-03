So schön schwanger ist Isabel Edvardsson (38)! Die schöne Let's Dance-Profitänzerin erwartet gerade ihr zweites gemeinsames Kind mit ihrem Mann Marcus Weiß (46) – es wird wieder ein kleiner Junge! Wann genau ihr neustes Familienmitglied zu ihnen stoßen wird, will die Beauty lieber nicht öffentlich machen, aber: Wenn man sich Isabels neustes Babybauch-Update so ansieht, dürfte es wohl nicht mehr lange dauern!

Am Weltfrauentag veröffentlichte die 38-Jährige zwei hübsche Schnappschüsse von sich auf Instagram. Isabel trägt hier ein legeres Outfit aus einer schwarzen Steppjacke und einem blauen Oberteil und grinst bis über beide Ohren – der Grund: Ihr XXL-Babybauch, der inzwischen nicht mehr zu übersehen ist! Die werdende Mama umfasst ihre Kugel hier ganz liebevoll.

Nicht nur Isabel und ihr Mann freuen sich riesig auf das Baby, sondern auch sein großer Bruder Mika! Wie seine Mama vor ein paar Wochen ausplauderte, sei ihre Schwangerschaft "ganz spannend für ihn!" Der kleine Mann scheint auch schon zu verstehen, was los ist: "Er sagt: 'Mama, wann kommt mein Baby raus?'", schilderte die Tänzerin auf Instagram.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson im März 2021

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardson und ihr Mann Marcus Weiß

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

