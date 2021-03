Alle Augen waren auf Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) gerichtet! Die Sussexes gaben US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67) ein Enthüllungsinterview, das am Montag um die ganze Welt ging: Das Paar sprach über seinen Ausstieg aus der britischen Königsfamilie, den Druck, der auf ihnen gelastet hatte und sein neues Leben mit Söhnchen Archie (1) in Los Angeles. Ihre Fans bekamen die schwangere Meghan und ihren Gatten so privat zu sehen, wie lange nicht mehr – jetzt können sie sich außerdem über ein seltenes neues Foto der einstigen Royals freuen!

Via Instagram veröffentlichte der Fotograf Misan Harriman, von dem auch schon das Bild aus der Schwangerschaftsverkündung stammte, diese hübsche Aufnahme: Die kleine Familie steht leger sommerlich gekleidet in ihrem heimischen Garten. Alle drei sind barfuß. Die schwangere Meghan trägt Sohnemann Archie, der sich eng an sie kuschelt – Harry umfasst sie sanft von hinten. Nur das Gesicht der stolzen Mama ist hier zu sehen, aber das spricht Bände: Sie strahlt vor lauter Glück bis über beide Ohren.

In der Bildunterschrift schreibt der Fotograf: "Was für eine wunderschöne Nachricht, um sie am Weltfrauentag zu feiern" – und spielt damit wohl auf diese süße Enthüllung im Oprah-Interview an: Meghan und Harry erwarten dieses Mal ein kleines Mädchen und sind darüber einfach wunschlos glücklich.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

