Wandert Anne Wünsche (29) nun wirklich aus? Vergangenen Januar ist die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin eigentlich erst in ihre neue Wohnung in Berlin gezogen. Doch jetzt scheint die Influencerin ganz andere Pläne zu haben: Am Sonntag reiste sie gemeinsam mit ihrer Tochter Juna nach Mallorca, um dort einige Immobilien zu besichtigen. Wird die zweifache Mutter die Stadt Berlin nun endgültig hinter sich lassen und in Spanien einen Neuanfang wagen?

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin jetzt ihre Gedanken mit ihren Followern. "Wir haben uns heute drei Wohnungen angeschaut und sind somit den ersten Schritt in Richtung Traum gegangen", erzählte die 29-Jährige. Ihre Traumwohnung sei dabei in der Realität sogar noch schöner gewesen als auf den Fotos. Der Tag sei für sie einfach magisch gewesen und ihr Bauchgefühl sage ihr, dass sie momentan den richtigen Weg gehe: "Alles fühlt sich einfach so perfekt an und am liebsten, da bin ich ehrlich, würde ich gerne hierbleiben."

Endgültig entschieden habe sich Anne aber noch nicht: "Das Ganze muss ich erst mal sacken lassen... Sollen wir es wagen? Auswandern oder doch lieber eine Ferienwohnung?" Dennoch würde die zweifache Mutter nun am liebsten sofort ihre Tochter Miley, ihre beiden Hunde und ihre Klamotten zu sich holen und auf Mallorca ein neues Leben beginnen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Berlin im März 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kinder Juna und Miley Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Webstar

