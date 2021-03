Gehört Anne Wünsche (29) bald auch dem Club der ausgewanderten Influencer an? Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist erst im vergangenen Januar in ihre neue Wohnung in Berlin gezogen. Rund sechs Wochen später sehnt sie sich erneut nach einem Tapetenwechsel. Dieses Mal könnte der Umzug aber etwas größer ausfallen. Der Grund: Die Laiendarstellerin will gerne auswandern und hat auch schon eine Immobilie auf Mallorca ins Auge gefasst.

In ihrer Instagram-Story spricht Anne über ihr aktuelles Dilemma. Sie hat ein Jobangebot bekommen. Um den Geschäftstermin wahrnehmen zu können, müsste sie jedoch auf die Baleareninsel reisen. Die 29-Jährige fürchte sich jedoch vor dem Shitstorm, den sie kassieren würde, falls sie sich dazu entschließt, in den Flieger zu steigen. Sollte sie sich dafür entscheiden, dann könnte sie den Trip aber auch mit einer Immobilienbesichtigung verbinden, um ihren Traum vom Auswandern endlich zu realisieren. "Ihr wisst ja, dass ich schon immer auswandern wollte und natürlich nach Mallorca [...] und ich habe die Chance auf eine richtig krass geile Traumwohnung, aber dafür müsste ich da hin", lässt sie ihre Community an der Zwickmühle, in der sie steckt, teilhaben.

"Die hat einfach mal einen Meerblick und zwar so einen Klippen-Meerblick. Einfach ein Traum", schwärmt die zweifache Mutter. Doch auch nach stundenlangem Grübeln ist sie immer noch unentschlossen, ob sie nach Mallorca fliegen soll oder nicht, da es ein großer Schritt sei. Anne sei sogar so zwiegespalten, dass sie heulen könnte.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Social-Media-Star

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kinder Juna und Miley Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2021

