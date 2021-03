Erfreuliche Neuigkeiten aus dem Hause Katzenberger! In der Familie um die Kultblondine Daniela Katzenberger (34) sahnen vor allem sie, ihre Schwester Jenny (28) und Katzenmama Iris (53) das meiste Rampenlicht ab. Doch ab und an teilt Dani auch Fotos von sich und ihrem Bruder Tobias. Dieser ist in der Öffentlichkeit weniger präsent als die Damen der Familie. Doch jetzt enthüllen Tobias und seine Partnerin Silke Haidame eine tolle Überraschung: Sie werden heiraten!

Ihre Hochzeitspläne verrieten Tobias und Silke gegenüber dem Magazin Closer: Das Paar ist verlobt und plant seine Hochzeit im April. Ob die berühmte Schwester des 36-Jährigen ihrer Heirat beiwohnen wird, ist noch unklar. Dani und Tobias scheinen nicht besonders viel Kontakt zueinander zu haben. Immerhin teilt der TV-Star regelmäßig niedliche Throwback-Fotos von sich und ihrem Bruder, auf denen man sieht, wie viel Spaß sie als Kinder hatten.

Dass sich Tobias jedoch regeren Kontakt zu seinem Schwesterchen wünscht, machte er auf Instagram deutlich. "Ich vermisse dich, Schwester", schrieb er dort. Doch hinsichtlich ihrer anstehenden Hochzeit bekommen Tobias und seine Verlobte offenbar nicht nur Glückwünsche. Im Netz kündigten sie an, sich etwas zurückzuziehen, bis sie den Bund fürs Leben geschlossen haben, und zwar aus Gründen: "Wir sind bald wieder da, sobald wir verheiratet sind, es gibt einige Neider. Wir wollen uns nicht den ganzen Tag mit denen beschäftigen", gab das Paar zu verstehen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela und Tobias Katzenberger mit Jenny Frankhauser

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger posiert zusammen mit ihrem Bruder 1988

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger mit ihrer Familie im April 2020

