Daniela Katzenberger (33) genießt die Zeit mit ihrem Bruder! Dass die Kultblondine ein echter Familienmensch

ist, stellt sie immer wieder unter Beweis: Sie pflegt ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter Iris Klein (52) und veröffentlicht im Netz immer wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Mann Lucas Cordalis (52) und ihrer kleinen Tochter Sophia (4). Mit einer Person sah man die 33-Jährige jedoch erst in den vergangenen Wochen häufiger – ihrem Bruder Tobias! Nun posierten die Geschwister zusammen im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte Daniela jetzt ein Foto, auf dem sie Michael fest in die Arme schließt. Bruder und Schwester lächeln darauf beide freudestrahlend in die Kamera. Zu dem Bild schrieb der TV-Star: "Herr und Frau Katzenberger!" Danis Follower freuen sich offenbar über die Familienzusammenkunft: "Toll, wenn man einen Bruder hat!", kommentierte ein Fan den Beitrag. Ein anderer wundert sich jedoch: "Ab jetzt ist er wohl auch bekannt. Dachte, das wollte er nie."

Tatsächlich hatte Daniela 2016 in einem Gespräch mit Bild erklärt: "Mein Bruder steht nicht so gerne im Vordergrund und führt kein Leben in der Öffentlichkeit. Es muss ja nicht jeder vor der Kamera stehen. Aber wir sehen uns regelmäßig, wenn ich meine Familie besuche."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Mutter Iris und ihrem Bruder Tobias im Dezember 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrem Bruder Tobias und ihrer Mama Iris im Dezember 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Dezember 2019

