Sie haben sich alle wieder richtig lieb! Knapp drei Jahre herrschte bei Jennifer Frankhauser (27) und Daniela Katzenberger (33) Funkstille. Der Grund: Nach dem Tod von Jennys Vater haben sich die beiden ziemlich doll zerstritten. Mittlerweile liegt das aber hinter den Halbschwestern, denn sie haben wieder zueinandergefunden – und das wollen sie jetzt aller Welt zeigen: Im Netz teilt Dani das erste Familien-Bild mit Jenny seit Jahren!

Über diesen Anblick dürften sich die Fans wohl sehr freuen: Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 33-Jährige nun einen Familien-Schnappschuss, der alle wieder vereint zeigt. Neben Ehemann Lucas Cordalis (52), Töchterchen Sophia (4), Bruder Tobias, Mama Iris (52) und Stiefpapa Peter Klein strahlt auch Halbschwester Jenny auf dem Foto in die Kamera. "Familie", betitelt die Kultblondine ihren Netz-Beitrag simpel. Ihr Gatte findet da schon deutlichere Worte und schreibt zu seinem Insta-Post: "Wieder alles in Butter. Die beiden Schwestern haben sich wieder lieb! "

Trotz des wenigen Kontakts fanden die Schwestern auch während ihres Streits immer einen Weg, etwas von der anderen zu hören. "Meine Schwester schickt dann an mich eine Sprachnachricht, aber das ist so unausgesprochen. Meine Mutter leitet sie dann an mich weiter und ich weiß das auch", erklärte sie die Annäherungsversuche in ihrer Serie Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca.

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im November 2015

Instagram / danielakatzenberger Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger mit ihrer Familie

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star



