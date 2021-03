Werden sich Pietro Lombardi (28) und Melissa Dahm (25) etwa schon bald über den Weg laufen? Diese Woche startete die fünfte Staffel von Love Island. Nicht nur Melissa als Ex-Islanderin hat einen besonderen Bezug zur Show, auch der Sänger ist großer Fan des RTL2-Formats. Seit 2019 kommentiert er regelmäßig auf Social Media das Geschehen auf der Liebesinsel. Jetzt hat der Sender Pietro nach Teneriffa eingeladen, um von dort seine Livestreams zu schicken – Melissa ist wegen ihres Moderationsjobs für "Aftersun" allerdings auch vor Ort!

Pietro und Melissa haben ihre gemeinsame Flirt-Vergangenheit – und die fing tatsächlich auf "Love Island" an! Als die TV-Beauty 2019 dort nach der großen Liebe suchte, erklärte auch der Ex-DSDS-Juror, Interesse an ihr zu haben. Nach dem Ende der Show kam es zu ein, zwei Dates, aber keinem Happy End. Ob es den beiden nun unangenehm sein wird, sich ausgerechnet an dem Ort wiederzusehen, wo alles begann? Ob sich die beiden überhaupt begegnen, ist noch nicht klar. Schließlich startet "Der Talk danach" erst am 16. März. Melissa ist wegen der Aufzeichnung des "Love Island"-Podcasts aber auch schon vor Ort. Ihr derzeitiger Partner, Leander Sacher (23), reist ebenfalls am Wochenende an.

Pietros Flieger auf die kanarische Trauminsel geht übrigens schon heute. Geplant ist, dass er seine Insta-Livestreams in den Werbepausen nun dort abhält. Doch vielleicht kommt auch noch mehr Input auf seine Zuschauer zu! Pietro teaserte nämlich bereits an: "Eines sage ich euch: Es wird Überraschungen geben!" Vielleicht zieht der Papa von Alessio Lombardi (5) am Ende selbst als Granate in die Villa – schließlich ist er ja gerade Single!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / Magdalena Possert Melissa Damilia, "Love Island – Aftersun"-Moderatorin

Instagram / /leander_sacher Leander Sacher und Melissa Damilia

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

