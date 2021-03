Mittlerweile ist bereits Halbzeit bei Are You The One?, doch die 20 Kandidaten sind noch weit weg von ihrem Ziel, alle Perfect Matches zu finden und 220.000 Euro zu gewinnen. Bisher wurden nur Marcel und Leonie als Perfect Match enttarnt, alle anderen tappen weiterhin im Dunkeln. In der letzten Folge wurden Laura Maria und Dario in die Match Box gewählt, doch auch die beiden gehören nicht zusammen. Im Promiflash-Interview haben einige Kandidaten nun ausgeplaudert, welche Taktik sie verfolgt haben.

"Wir hatten mehrere Taktiken: Auf unser Herz hören, dem Klischee nachgehen, den Angaben beim psychologischen Vorgespräch nachgehen – und außerdem wollten wir unsere alten Schemata durchbrechen", verriet Kathleen Glawe gegenüber Promiflash. Sie selbst war anfangs zu sehr auf Aaron Hundhausen festgefahren, genauso wie sich Sabrina und Marko bereits aufeinander eingeschossen hatten. Jill Lange (20) gestand: "Viele sind bei der Wahl sehr nach Gefühl gegangen und waren sich zu sicher. Wir haben die Zeit in der Villa so sehr genossen, dass wir unser Ziel ein Stück weit aus den Augen verloren haben."

Laut Jill haben die Singles bis zu diesem Zeitpunkt keine Taktik verfolgt. Sabrina erläuterte: "Wir haben einfach weiter probiert und verschiedene Konstellationen rekonstruiert. Bis jetzt scheint die Taktik nicht aufzugehen, aber vielleicht schaffen wir es ja noch." Ob die liebeshungrigen Singles tatsächlich alle noch ihr Perfect Match finden, wird sich in den nächsten Folgen zeigen.

