Die Are You The One?-Kandidaten kommen ihrem Ziel näher! In der zweiten Staffel der Flirtshow versuchen gerade wieder 20 liebeshungrige Singles, ihr Perfect Match zu finden und sich damit die Siegprämie von aktuell 210.000 Euro zu sichern. Bisher sorgten vor allem Marcel und Laura mit ihrem Show-Flirt für Feuer. Nachdem es zwischen den beiden aber krachte, waren die Schmetterlinge schnell verflogen und der Womanizer bandelte sofort wieder mit seiner dauerhaften Zweitwahl Leonie an. Und prompt durften die beiden erfahren, ob sie ein ausgewähltes Perfect Match der Experten sind.

Und tatsächlich: Leonie und Marcel gehören zusammen! Zuerst bekamen die beiden das Ergebnis in der sogenannten Matchbox mitgeteilt – und daraufhin auch der Rest der Gruppe. Alle rasteten völlig aus – sie haben das erste Paar der Staffel ausfindig gemacht! Die Gruppe freute sich wie Bolle. Denn nur, wenn am Ende jeder Kandidat seinen passenden Partner gefunden hat, bekommt die Gruppe das Geld. Kein Wunder also, dass es vor Freude kein Halten mehr gab.

"Seit Tag eins lagen wir richtig. Und das ist jetzt die Bestätigung", sagte Marcel nach der Verkündung. Leonie findet das Ganze "unglaublich". Endlich haben die beiden nach dem Liebes-Drama zueinandergefunden und dürfen sich jetzt auf einen gemeinsamen Urlaub freuen.

Anzeige

TVNOW Marcel und Laura bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW Leonie und Marcel

Anzeige

TV NOW "Are You The One?"-Kandidaten Marcel und Leonie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de