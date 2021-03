Bei Das große Promibacken geht es in großen Schritten in Richtung Finale! Nach drei Wochen kämpften nun noch fünf Hobbybäcker um den goldenen Cupcake und die Siegprämie von 10.000 Euro: Ekaterina Leonova (33), Franziska Knuppe (46), Jürgen Milski (57), Daniel Boschmann (40) und Pascal Hens (40). Nach drei Runden stand dann wieder eine Entscheidung an – und die dürfte viele Fans der Sendung überrascht haben.

Let's Dance-Bekanntheit Ekaterina sicherte sich vergangene Woche noch die rote Schürze und wollte vermutlich ihren Titel als Bäckerin der Woche verteidigen. Doch dieser Plan ging leider nicht auf: Ekat musste die Show verlassen. Schon bei der ersten Aufgabe war sie vom Pech verfolgt. Ihr Brotkranz war nicht ganz durchgebacken. Auch mit ihrer Schoko-Salami konnte sie bei der Jury danach nur bedingt punkten. Letztendlich konnte sie diesen Rückstand bei der Kreativ-Challenge nicht aufholen. Ihre rote Schürze reichte sie zum Abschied dann an Jürgen weiterreichen, der in dieser Woche der beste Bäcker war.

Im Interview mit Sat.1 gab Ekat zu, dass sie wegen ihres Exits ziemlich geknickt war: "Ich wollte einfach weiterbacken, weil es so viel Spaß gemacht hat." Allerdings habe sie schon damit gerechnet, dass es knapp für sie werden könnte. "Irgendwie habe ich schon geahnt, dass ich in der Folge ausscheiden werde", erklärte sie.

