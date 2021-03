Für Luca Hänni (26) ist die Backstube erst mal wieder geschlossen! Seit Kurzem zeigen die deutschen Promis bei Das große Promibacken mal wieder, was sie am Ofen so drauf haben. Luca, Franziska Knuppe (46), Daniel Boschmann (40), Pascal Hens (40), Jürgen Milski (57) und Ekaterina Leonova (33) haben sich heute an Motivtorten, Cake Pops, Karamelltorten und Biskuittörtchen versucht. Luca konnte die Juroren mit seinem Gebäck aber nicht überzeugen.

Während Pascal und Daniel vor allem mit der technischen Prüfung, also einer Torte mit Karamellnussfüllung, zu kämpfen hatten, scheiterten Luca und Jürgen schon an der allerersten Aufgabe. Mit ihren Biskuittörtchen konnten sie die Backexperten Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs nicht begeistern. Am Ende war es allerdings Luca, der die Show verlassen musste. Der DSDS-Star nahm seine Niederlage allerdings sportlich: "Es ist ein bisschen tragisch, aber es war eine megaschöne Zeit."

Deutlich besser lief es da bei Ekaterina. Sie wurde für ihre Backkunst sogar zur "Bäckerin der Woche" gekürt und hat dafür die heiß begehrte rote Schürze bekommen. Aber auch Franziska konnte die Jury dieses Mal mit ihren Back-Kreationen immer wieder umhauen.

