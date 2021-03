Dennis und Nicole haben als Love Island-Couple der ersten Stunde schon zahlreiche Fan-Herzen erobert. In einer Umfrage waren die Fernsehzuschauer der Meinung, dass sie am besten von allen Paaren zusammenpassen. Und es sah auch so aus, als würden sie mit Vollgas Kurs auf Wolke sieben nehmen – nun die krasse Ernüchterung: Nach einem Zoff droht ihre rosarote Blase zu zerplatzen...

Ein harmloser Vorfall in der Küche sorgte bei der Blondine für bittere Tränen. Alles begann damit, dass Dennis sie fragte, ob sie auch etwas von dem Rührei wollte, das die Jungs zubereiteten. Erst als er ihren entsetzten Gesichtsausdruck sah, dämmerte ihm, dass das keine gute Idee war, denn: Seine Liebste ist Veganerin. Schnell eilte er zu ihr, um sich zu entschuldigen. Doch da war der Schaden schon angerichtet. "Das nervt mich. Ich will jetzt nicht darüber reden", zickte sie.

Während der Beamte fand, dass sie etwas überreagiert hat, erklärte sie: "Mich hat das verletzt, dass er sich das einfach nicht merken kann." Als er abzog, fing sie plötzlich an zu weinen. Könnt ihr verstehen, dass Nicole sauer auf Dennis ist? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Dennis

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Nicole

