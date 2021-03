Bei den beiden knistert es schon ordentlich! Am vergangenen Montagabend ging endlich die fünfte Love Island-Staffel an den Start – das erste Mal im Frühjahr und aus Teneriffa! Vier flirtbereite Jungs durften sich schon am ersten Abend eine Dame als Partnerin aussuchen. Breno wählte Bianca, Fynn wählte Greta, Dennis wählte Nicole und Adriano wählte Emilia. Während es bei dem einen Couple mehr, dem anderen weniger harmoniert, haben die Promiflash-Leser schon jetzt ihr Lieblingspärchen auserkoren!

Nach der allerersten Paarungszeremonie 2021 landen die 29-jährige Nicole und der 27-jährige Dennis ganz oben auf dem Beliebtheitstreppchen der Promiflash-Leser. In einer Umfrage (Stand: 9. März, 8:30 Uhr) voten stolze 40 Prozent (194 Stimmen) für die schöne Bauprojektassistentin und den Beamten. Dass sie vielleicht ein perfektes Match sein könnten, stellten die zwei während der Sendung auch schon fest. Nach kürzester Zeit wirkten Nicole und Dennis derart vertraut, als wären sie sich schon vor Monaten über den Weg gelaufen!

Über den zweiten Rang dürfen sich die 21-jährige Greta und der 23-jährige Fynn mit 35,7 Prozent (173 Stimmen) freuen. Auch wenn sie während der ersten Folge noch der Meinung waren, zu unterschiedlich zu sein, sehen die Fans da offenbar Potenzial. Platz drei geht mit 17,6 Prozent (85 Stimmen) an die 23-jährige Bianca und den 21-jährigen Breno – obwohl der SixxPaxx-Stripper vom Äußeren eigentlich gar nicht der Typ der Rheinbergerin ist! Bei der 21-jährigen Emilia und dem 26-jährigen Adriano sehen die Zuschauer allerdings keine Zukunft – diesen Eindruck konnten die beiden nach der ersten Folge auch schon bestätigen. Nur 6,6 Prozent (32 Stimmen) favorisieren das Duo.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Nicole

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Dennis

RTLZWEI Adriano und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

