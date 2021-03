Mit ihren Worten hat sie offenbar einen Nerv getroffen. Seitdem das große Interview mit Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) ausgestrahlt wurde, ist es in aller Munde. Während nicht alle davon begeistert sind, wie viel das Paar im Gespräch mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) preisgegeben hat, gibt es jedoch auch Leute, die vor allem Meghans Ehrlichkeit und Mut feiern. Dazu gehört auch Musikerin Beyoncé (39), die der einstigen Suits-Darstellerin den Rücken stärkt.

Auf ihrer eigenen Homepage bedankt sich die Sängerin bei Meghan. Sie lobt vor allem deren Mut, die Dinge offen angesprochen zu haben und nicht länger zu schweigen. "Wir alle sind durch dich bestärkt und inspiriert", schreibt Beyoncé zu einem gemeinsamen Foto. Das Bild war 2019 bei der Premiere zur Neuverfilmung von Der König der Löwen entstanden, bei der sich die Frauen zum allerersten Mal persönlich begegnet waren.

Selbst der Buckingham Palast brach am Dienstagabend sein Schweigen und äußerte sich in einer Presseerklärung zum Interview von Meghan und Harry. "Die ganze Familie ist traurig zu erfahren, wie herausfordernd die letzten Jahre für Harry und Meghan waren", hieß es darin. Vor allem die Äußerungen in Bezug auf Rassismus sollen sehr ernst genommen werden. Übel nimmt die Familie dieses ehrliche Interview dem Paar trotz der Vorwürfe aber nicht: "Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Mitglieder der Familie sein!"

Getty Images Prinz Harry, Bob Iger, Herzogin Meghan und Beyoncé bei der Premiere von "Der König der Löwen"

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan, Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen"

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

