Michèle de Roos nimmt Stellung zu Niko Grieserts Entscheidung! Die Kölnerin kämpfte in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor um das Herz des begehrten Junggesellen und schien neben Michelle Gwozdz eigentlich gute Chancen auf die letzte Rose zu haben. Im Halbfinale am vergangenen Mittwoch schickte Niko die Brünette dann jedoch überraschend nach Hause – bereute die Entscheidung allerdings kurz darauf so sehr, dass er sie nach ihrem Exit entgegen der Bachelor-Regeln anrief. Ob er sie tatsächlich sogar in die Show zurückholt, blieb im Trailer zur letzten Folge offen. Nun lässt Michèle ihren Rauswurf Revue passieren – und zieht ein Fazit...

"Manchmal hat man so viel auf dem Herzen, dass man es gar nicht über die Lippen bekommt. Das sind die Momente, in denen man schweigt, obwohl es so viel zu sagen gäbe", schreibt die Kandidatin zu einem gemeinsamen Foto von ihr und Niko auf Instagram. Während der gesamten Staffel hatte der Bachelor sich immer wieder von ihr gewünscht, ihn häufiger anzusprechen und auf ihn zuzugehen – deshalb vermutet die 27-Jährige, dass Niko "die nötige Sicherheit" bei ihr gefehlt habe.

Laut Michèle bereue man am Ende nur die Dinge, die man nicht getan und nicht gesagt habe. Damit scheint sie nicht nur auf ihre eigenen Unsicherheiten während des Kampfs um den Bachelor, sondern auch auf Nikos starke Zweifel und seine Kontaktaufnahme nach ihrem Rauswurf anzuspielen. Die Kuppelshow-Kandidatin gibt ihren Followern deshalb mit auf den Weg: "Traut euch! Seid mutig und steht zu euren Gefühlen, egal wie schwer es euch fällt! Damit ihr niemals mit der Frage leben müsst, was wäre wenn...!"

Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

Niko Griesert im Bachelor-Halbfinale

Michèle de Roos bei einem Bachelor-Einzeldate mit Niko Griesert

