Gibt es eine Mega-Premiere bei Der Bachelor? In der vergangenen Staffel des RTL-Rosenformats sorgte Sebastian Preuss (30) bereits für eine Riesenüberraschung: Der Münchner verliebte sich in der Show nicht und vergab deshalb im Finale keine Rose. Jetzt könnte auch sein Nachfolger eine ähnlich spektakuläre Bachelor-Geschichte schreiben. Im großen Halbfinale trifft Niko Griesert (30) eine Entscheidung, die er kurz darauf wohl schon wieder bereut. Holt er am Ende eine zuvor ausgeschiedene Frau zurück? Achtung, Spoiler!

Achtung, nachfolgend gibt es Infos zum Verlauf der achten Folge, die schon auf TVNow zu sehen ist!

Am kommenden Mittwoch lernen die übrigen vier Frauen Linda-Caroline Nobat (26), Stephie Stark (25), Michèle de Roos und Michelle Gwozdz aka Mimi nicht nur die Familie des 30-Jährigen kennen, er muss auch gleich zwei knallharte Entscheidungen treffen. Schon nach dem gemeinsamen Tag im Kreise seiner Liebsten schickt Niko schließlich Linda nach Hause. Zwischen ihm und der Studentin reicht es offenbar nicht für mehr. Am Ende der Halbfinalfolge dann die Überraschung: Obwohl die zwei bei einem Date in Michèles Heimat mehr als vertraut wirken, gibt er auch ihr keine Schnittblume. Diese Entscheidung würde der TV-Single aber offenbar direkt im Anschluss am liebsten rückgängig machen.

"Auch jetzt habe ich wieder gemerkt, was für einen tollen Charakter, was für eine Klasse sie hat und wie unglaublich süß sie ist. Und hätten wir uns draußen getroffen – wäre ich dann hier?", fragt er sich und sucht Trost beim Kamerateam. Im Trailer zur Finalfolge deutet sich dann ein Comeback an: Niko ruft tatsächlich Michèle an. "Ich habe was auf dem Herzen und keiner weiß davon – ich wusste sofort, es war die falsche Entscheidung", gesteht er. Ist die schüchterne Brünette etwa auch im Finale dabei?

