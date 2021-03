Ein schönerer Teint, vollere Lippen und sattere Farben – viele Promis und Influencer optimieren ihre Bilder gern mal mit einem Filter oder mit Photoshop. Auch Angelina Kirsch (32) bevorzugt es hin und wieder, sich für Netz-Fotos besonders hübsch in Szene zu setzen. Das Curvy-Model findet jedoch, dass man es dabei nicht übertreiben und die Wirklichkeit nicht aus den Augen verlieren sollte. Deshalb setzt sich die Beauty für mehr Realität bei Instagram ein!

Im Interview mit Promiflash plaudert die 32-Jährige über Filter und ihre Tücken. "Ganz ehrlich, schau mal in deinen Feed. Siehst du noch viele Bilder, die unbearbeitet sind?", fragt sich Angelina. Dabei bezieht sie sich jedoch nicht nur auf Beauty-Filter, sondern auch auf retuschierte Schnappschüsse. "Die Taille schmaler retuschieren, irgendwelche Falten wegmachen, dann wird die Haut brauner, die Zähne noch weißer, die Haare noch glatter gemacht... Das finde ich wirklich so schlimm", lautet ihr Resümee.

Auch sie schaue sich ab und zu gerne solche Bilder an, jedoch könne sie als erwachsene Frau das auch gut einordnen. "Aber ein junges Mädchen denkt halt, die Welt funktioniert so [...]. Und das ist einfach furchtbar. Ich würde mir wünschen, dass es mehr echtere Bilder in den sozialen Medien zu sehen gibt", erklärt Angelina weiter. Auch sie greife manchmal auf einen Filter zurück, aber grundsätzlich solle dabei die Mischung stimmen, damit die Leute einen auch mal "in echt" sehen: "Ich würde das ganz schlimm finden, wenn ich jetzt ein retuschiertes Bild von mir sehe und sage, das gefällt mir, dann mache ich mir doch selbst den Druck, weil ich genau weiß: Wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, sehe ich nicht so aus."

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im März 2020

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, Curvy-Model

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch

