Angelina Kirsch (32) ist ein echter Hingucker! Seit mehreren Jahren zählt die Blondine zu den erfolgreichsten Curvy-Models in Deutschland. Von 2016 bis 2018 saß die Beauty sogar in der Jury der Castingshow Curvy Supermodel. Doch auch ihren eigenen Körper setzt die kurvige Schönheit immer wieder gekonnt in Szene. Im Netz überraschte sie ihre Fans nun mit einem neuen Schnappschuss: Angelina zeigt sich ungeschminkt in sexy Dessous!

Mit dieser Instagram-Aufnahme flasht Angelina jetzt ihre Follower: In rotem BH und Spitzenhöschen im Leo-Print posiert die gebürtige Neumünsterin mit verführerischem Lächeln vor der Kamera. Das Pic dürfte kurz nach dem Duschen entstanden sein – immerhin zeigt sich Angelina komplett ungeschminkt und ihre nassen Haare sind in einem Handtuch nach oben gewickelt. "Das Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt. Ihr selbst definiert euer eigenes Schönheitsideal", appellierte sie mit dem freizügigen Bild an ihre Community.

Dass sich Angelina rundum wohl in ihrer Haut fühlt, ist spätestens nach dieser Aufnahme kein Geheimnis mehr. Und auch ihre Fans sind von dem Post total beeindruckt. "Wahnsinnig tolle Frau!" und "Du bist so selbstbewusst, wunderschön und ein Vorbild für viele Frauen!", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, Model

Anzeige

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de