Die "Stargate"-Fans trauern um einen geliebten Darsteller. Der südafrikanische Schauspieler Cliff Simon hatte nicht nur rund sechs Jahre für die Serie "Stargate – Kommando SG-1", sondern auch für den Science-Fiction-Film "Stargate: Continuum" vor der Kamera gestanden. Dabei hatte er mit seiner Rolle des außerirdischen Bösewichts namens Ba'al viele Zuschauer fasziniert. Doch jetzt müssen sich die Supporter von ihrem Idol verabschieden: Cliff ist im Alter von nur 58 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.

Diese traurige Nachricht machte jetzt seine Ehefrau Colette auf Facebook publik. "Mit unvorstellbarem Herzschmerz teile ich euch mit, dass mein geliebter Ehemann Cliff Simon am Dienstag, den 9. März, um 12:30 Uhr verstorben ist", trauerte sie im Netz und erklärte die Umstände des Todes: "Er hat sich am Strand von Topanga in Kalifornien aufgehalten und verstarb nach einem tragischen Kiteboarding-Unfall."

Zwar sei Cliff den Fans vor allem als "Stargate"-Bösewicht bekannt gewesen, doch seiner Frau Colette sei es sehr wichtig zu betonen, dass der Schauspieler noch so viel mehr war. "Er war ein wahres Original, ein Abenteurer, ein Segler, ein Schwimmer, ein Schauspieler und ein Autor", schwärmte sie und brachte ihre große Trauer zum Ausdruck: "Dort wo er war, klafft jetzt ein großes Loch."

ActionPress Cliff Simon, 2016 in Paris

Facebook / cliffsp Cliff Simon im Oktober 2020

Facebook / cliffsp Cliff Simon, "Stargate"-Star

