Liebes-Wirrwarr um den amtierenden Rosenverteiler Niko Griesert (30). Dem aktuellen Protagonisten von Der Bachelor scheint vor allem eins zu fehlen – emotionaler Durchblick. Während der Staffel über wurde der Osnabrücker immer wieder für sein Dating-Verhalten kritisiert. Einige Zuschauer warfen ihm vor, dass er zu vielen Kandidatinnen Hoffnungen machen würde. Doch nichts übertrifft sein Verhalten im Finale – der Bachelor performt ein Bäumchen-Wechsel-Dich der Gefühle. Wie geht es den Mädels damit?

Achtung, Spoiler! Wer das Finale bisher noch nicht gesehen hat, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Kurz zum Überblick: Am Anfang der Final-Folge fällt Niko ein, dass er vielleicht doch mehr für Michèle de Roos als für Stephie Stark (25) empfindet. Kurzerhand entschließt er sich dazu, die beiden wieder auszutauschen – die Blondine geht, die Brünette kommt zurück. Daraufhin verbringen Niko und Michèle ihre erste Liebesnacht miteinander. Am Abend darauf schießt er sie aber schon wieder ab und gibt Michelle Gwozdz die letzte Rose. Jetzt der Coup: Angeblich soll Niko nach dem Finale noch mal einen skurrilen Frauentausch vorgenommen haben und mittlerweile mit Michele in einer Beziehung sein.

Dieser Bachelor kann sich anscheinend einfach nicht entscheiden. Und offensichtlich gibt es nichts, was Niko tun könnte, um Michèle zu vergraulen. Doch wie geht es Siegerin Mimi nach dem ganzen Hin und Her? Ein Insider verriet gegenüber Bild, wie es der Bürokauffrau beim Wiedersehen ging, als verkündet wurde, dass sie nicht mit Niko liiert ist: "Mimi hat das sichtbar mitgenommen. Bei der Produktion wirkte sie niedergeschlagen." Scheint, als hätte die 25-Jährige noch länger an diesem filmreifen Dating-Drama zu knabbern.

TVNow Niko Griesert im Bachelor-Halbfinale

Instagram / nikogriesert Bachelor Niko Griesert

TVNOW Niko Griesert und Michèle de Roos

TVNOW Niko Griesert und Mimi Gwozdz

