Ist etwa alles nur Image? Den Love Island-Fans fiel Fynn Lukas Kunz schnell durch seine zurückhaltende Art auf. Fast wirkte es so, als sei er etwas zu schüchtern für das Flirtformat. Dass er sich dann ausgerechnet Stimmungskanone Greta Engelfried als Insel-Liaison ausguckte, überraschte viele. Doch die wilden Küsse zwischen den beiden zeichneten ein Bild von Fynn, das wesentlich besser zu dem passt, was der Verkaufsmitarbeiter Promiflash vor Staffelstart über sich verriet. Verstellt er sich etwa für die TV-Show?

Seine Familie sei sich sicher gewesen, dass er perfekt auf die Liebesinsel passen würde, erzählte Fynn damals im Gespräch mit Promiflash: "Die wissen alle, dass ich der kleine Wirbelwind bei denen bin und dass es sich immer alles um meine Nase drehen muss." Nach Zurückhaltung und Unsicherheit klang das so gar nicht! Vielmehr sei es immer wieder nötig, dass seine Lieben ihn etwas bremsen, berichtete der Lüneburger: "Wenn ich in den Raum komme, ist es immer so: 'Ich bin Fynn und hört mir alle zu!'"

Gerade im Kontakt mit dem anderen Geschlecht beschrieb Fynn sich in dem Interview als das Zugpferd seiner Clique: "Wenn wir zum Beispiel zu Mädels fahren, die wir noch nicht kennen, bin ich immer der, der die Gesprächsthemen anregt." Das "Love Island"-Publikum darf also offenbar gespannt sein, was der 23-Jährige in den kommenden Wochen noch von sich zeigen wird.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / fynnlukaskunz "Love Island"-Kandidat Fynn Lukas Kunz

RTL II Greta und Fynn bei "Love Island" 2021

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz im Januar

