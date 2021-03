Bei DSDS geht es in großen Schritten in Richtung Liveshows! In der heutigen Episode kämpften 21 Kandidaten um den Einzug in die nächste Runde: das Recall-Finale auf Mykonos. Doch die Jury bestehend aus Dieter Bohlen (67), Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) vergab am Ende nur 18 Plätze. Drei Gesangstalente konnten mit ihrer Performance also nicht überzeugen: Für sie ist der Traum vom DSDS-Sieg geplatzt...

Anita Omoregie, Dominic Möws und Anana mussten heute ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Anita, die Dieter und Mike zuvor schon für ihre unmotivierte Ausstrahlung und ihren Flodder-Look am Set kritisiert hatten, nahm ihren Exit recht gelassen. "Es ist halt so. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht heulen oder so." Ihrer Teamkollegin Anana kam die Entscheidung gerade recht, denn sie hatte eh mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Besonders schwer traf den Cast aber das Aus von Dominic. Bei Jan-Marten Block flossen sogar Tränen. Er fand, es hat den Falschen getroffen: "Es wurden zwei Fehler heute begangen: Erstens Shada ist drinnen, zweitens Dominic ist draußen." In Shada Ali sehen Dieter und Co. trotz seiner eigenartigen Art zu singen großes Superstar-Potenzial – die Konkurrenz eher weniger.

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen auf Mykonos

TVNOW / Stefan Gregorowius Anita Omoregie, Kandidatin bei "Deutschland sucht den Superstar"

TVNOW / Stefan Gregorowius Dominic Möws, DSDS-Kandidat

