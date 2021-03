Ist ihr der Druck zu viel geworden? Heute Abend flimmert wieder eine neue Folge von DSDS über die Mattscheiben der Republik – und diese verspricht höchst dramatisch zu werden. Denn kurz nach ihrem Auftritt beim Auslandsrecall auf Mykonos fühlt sich Anna Soomin Klenz alias Anana plötzlich überhaupt nicht mehr wohl. Der Kandidatin geht es so schlecht, dass sie sich sogar übergeben muss.

Anana, Ilaria Di Nieri und Anita Omoregie geben vor der DSDS-Jury den Song "What's Love Got To Do With It" von Kygo (29) und Tina Turner (81) zum Besten – doch im Interview nach ihrer Performance kämpft die 19-Jährige mit starkem Brechreiz und gesteht: "Mir geht's körperlich gerade wirklich nicht gut." Dann überkommt sie ihre Übelkeit und sie rennt auf die Toilette, wo sie sich übergeben muss. Ihre geschockten Mitstreiterinnen bleiben mit sorgenvollen Mienen zurück. "Wir wussten gar nicht, dass es so schlimm für sie ist", erzählt Anita anschließend. Später muss Anana sogar mit Sauerstoff und einer Thermodecke versorgt werden.

Die anderen Kandidaten rätseln daraufhin, warum es ihrer Mitstreiterin so schlecht geht. "Ich weiß nicht, ob es an der Aufregung liegt oder ob sie vielleicht etwas Schlechtes gegessen hat heute Morgen", mutmaßt Marvin. Karl vermutet hingegen, dass sie einen Hitzschlag erlitten oder der Druck sie krank gemacht haben könnte. Wie es mit Anana letztendlich bei DSDS weitergeht, erfahren die Zuschauer heute Abend in der Sendung.

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilaria Di Nieri, Anna Soomin Klenz und Anita Omoregie bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Anna Soomin Klenz, DSDS-Kandidatin 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Anna Soomin Klenz, DSDS-Kandidatin 2021

