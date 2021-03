Kaum ein Interview hat so hohe Wellen geschlagen: Als Talk-Ikone Oprah Winfrey (67) die Ex-Royals Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) zum Gespräch bat, hörten Fans und Widersacher auf der ganzen Welt hin. Und offenbar haben auch eine ganze Reihe Gartenliebhaber hingeschaut: Denn zum Ambiente, in dem die Sendung stattfand, gehörten auch drei elegante Sessel, in denen Oprah und ihre Gäste Platz genommen hatten – und die sind jetzt ausverkauft!

Wie das People Magazine berichtete, stammen die Möbelstücke mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Sortiment des US-Handelsriesen Walmart. Doch dort seien die Stühle aktuell nicht mehr zu bekommen, zu groß sei der Ansturm gewesen. Die Redaktion hat sich zwar auf die Suche nach Alternativen begeben und sogar ganz ähnlich aussehende Stücke vom selben Hersteller gefunden – ob sie damit echte Fans überzeugen können, bleibt jedoch fraglich.

Unter den vielen sehr gemischten Reaktionen auf ihr Interview im US-Fernsehen gab es auch eine Nachricht von Queen Elizabeth II. (94) Sie zeigte sich gesprächsbereit und deutete an, die Themen mit Harry und Meghan persönlich klären zu wollen. Es bleibt weiterhin spannend, wie sich die Beziehungen nach London für das Paar künftig gestalten werden.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

