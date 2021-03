Läuft bei Liz Kaeber (28) und Nick Maerker also doch alles rund? Zuletzt gab es immer wieder Trennungsgerüchte um das Paar. Der Grund: Seit vergangenem Jahr zeigte die einstige Der Bachelor-Gewinnerin ihren Liebsten immer weniger im Netz. Doch anscheinend haben sich ihre Fans umsonst Sorgen gemacht: Liz beweist jetzt mal wieder, wie glücklich sie mit ihrem Liebsten ist. Zu seinem Geburtstag teilte sie nun ein paar süße Couple-Pics im Netz!

In ihrer Instagram-Story postete die Beauty jetzt anlässlich seines Ehrentags ein paar seltene Schnappschüsse von ihrem Mann und zeigte, dass bei dem Paar wohl doch alles in bester Ordnung ist. Auf dem ersten Foto trägt Nick seine Frau auf seinen Schultern und beide wirken sehr vertraut und glücklich miteinander. Auf der zweiten Momentaufnahme lassen die zwei Turteltauben an einem Pool die Seele baumeln. "Happy Birthday du wundervoller Mann", schrieb Liz unter ein drittes Pic, auf dem ihr Liebster auf einer Strandliege mit einem Buch entspannt.

Dass sich die Fans der 28-Jährigen dennoch immer wieder um ihre Ehe sorgen, rührt vielleicht auch daher, dass sie Anfang Februar offenbarte, dass es ihr momentan nicht besonders gut gehe: "Es gibt gerade Dinge in meinem Leben, die mich sehr unglücklich stimmen." Mit ihrem Nick hatte das aber wohl nichts zutun.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Mann Nick Maerker

