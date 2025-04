Drei Monate: Neu-Mama Liz Kaeber macht Loki Liebeserklärung

Seit Liz Kaeber (32) Anfang dieses Jahres zum ersten Mal Mama wurde, teilt sie regelmäßig Eindrücke in ihr Leben mit Baby. Am 26. April freut sich die Influencerin über einen besonderen Meilenstein: Es ist auf den Tag drei Monate her, dass sie ihren Sohn Loki auf die Welt gebracht hat. "Ich liebe dich unendlich", schreibt sie zu einem niedlichen Instagram-Foto, auf dem sie ihr Baby liebevoll in die Luft hebt und es dabei anstrahlt.

Auch in ihrer Story teilt sie an diesem Tag den Beitrag und schwärmt dazu: "Drei Monate die unbeschreiblich schönste Liebe." Die Fans der ehemaligen Bachelor-Bekanntheit sind ebenfalls der Meinung, dass Liz in ihrer Rolle als Mutter komplett aufgeht. "Das Elternsein steht euch beiden so, so gut", macht eine Nutzerin nicht nur der Mama, sondern auch ihrem Ehemann und Kindesvater Nick Maerker ein schönes Kompliment. Eine weitere Followerin kommentiert: "So zuckersüß! Du bist einfach so eine wunderschöne Mama und Loki hat die besten Eltern."

Auch wenn Liz immer wieder betont, wie glücklich sie ist, dass ihr Traum vom Mama-Sein nun endlich in Erfüllung gegangen ist, lässt sie auf ihrem Social-Media-Profil auch Platz für Realitätschecks. Vor allem das Stillen brachte die 32-Jährige in den ersten Wochen nach der Geburt nämlich ganz schön an ihre Grenzen. "Ich bin total frustriert. Ich habe bereits den zweiten Milchstau und stand eben eine Stunde unter der Dusche, um meine Brüste auszustreichen. Und schlimmer noch ist es, mein schlafendes Baby wecken zu müssen, um es anzulegen, weil meine Brüste sonst platzen", gab sie in ihrer Instagram-Story unverblümt zu, dass das Leben als Neu-Mama auch Herausforderungen mit sich bringt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki und ihrem Ehemann Nick Maerker

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Januar 2025

Anzeige Anzeige