Während PSG-Sieg: Julian Draxler hat in Paris geheiratet

Julian Draxler (31) hat am Wochenende seine große Liebe Sethanie Taing geheiratet. In der romantischen Kulisse des 5-Sterne-Hotels Shangri-La, nur einen Steinwurf vom Eiffelturm entfernt, gab sich das Paar laut Bild das Jawort. Pünktlich zum gestrigen Champions-League-Sieg von PSG wurde die Nacht in der französischen Hauptstadt zu einem doppelten Fest. 250 Gäste waren bei der exklusiven Feier dabei, die im prachtvoll geschmückten Grand Salon stattfand. Sethanie trug ein schulterfreies Paillettenkleid, während Julian im glitzernden Smoking glänzte.

Kennengelernt hatte sich das Paar vor rund fünf Jahren, als Julian noch selbst für den Fußballverein Paris Saint-Germain spielte. Das Paar hat sich dafür entschieden, seine Hochzeit genau an dem Ort zu feiern, an dem seine Liebe begann: der französischen Hauptstadt. Julians Partnerin ist Tänzerin und Choreografin, aber privat vor allem eines: liebevolle Mutter. Gemeinsam ziehen sie und der Sportler einen Sohn groß, der im Oktober 2022 geboren wurde.

Der deutsche Fußballweltmeister von 2014 ist mittlerweile bei dem katarischen Verein Al-Ahli SC unter Vertrag. Jüngst verlängerte er diesen bis ins Jahr 2028. Trotz seines Alltags in Katar bleibt Frankreichs Metropole für den gebürtigen Gladbecker und seine frisch angetraute Ehefrau Sethanie aber immer ein Herzensort. An ihn konnten sie nun mit einer unvergesslichen Hochzeitsfeier neue und unvergessliche Erinnerungen knüpfen.

Instagram / sethanietaing Sethanie Taing und Julian Draxler mit ihrem Baby im September 2022

Instagram / sethanietaing Julian Draxler und Sethanie Taing mit ihrem Sohn

