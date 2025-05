Liz Kaeber und Nick streiten sich wegen ihres Sohnes öfter

Liz Kaeber (32) gibt ihren Fans stets ehrliche Einblicke in ihr Leben als Ehefrau und Mama. Diesbezüglich verrät die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story, dass sich seit der Geburt ihres Sohnes Loki nicht nur ihr Alltag grundlegend verändert hat, sondern auch in ihrer Ehe mit ihrem Mann Nick gibt es neue Herausforderungen. "Wir zanken uns sehr viel öfter, seitdem wir Loki haben. Also, wir sind nicht immer derselben Meinung in Bezug auf die Erziehung", gibt Liz offen zu. Doch sie betonte auch, dass dies für Eltern normal sei, da ein Baby auch eine große Umstellung mit sich bringe.

Die Neu-Mama berichtet zudem weiter, dass sie Nick schon vor der Geburt darauf vorbereitet habe, dass sich vieles ändern werde. "Ich habe vorher schon immer zu Nick gesagt, die Zweisamkeit wird zu kurz kommen", erklärt die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Trotz der oft unterschiedlichen Meinungen möchte sie sich aber nicht beschweren, sondern sieht die veränderte Dynamik als Teil des neuen Familienalltags. "Vielleicht sind wir da auch eine Ausnahme. Aber ich glaube, einige fühlen es", führt sie weiter aus.

Anfang des Jahres wurde Liz erstmals Mama. Könnte sie sich noch ein weiteres Baby vorstellen? "Einerseits ist die Vorstellung, Loki ein Geschwisterchen zu schenken, wunderschön, aber andererseits sage ich auch ganz ehrlich, ist die Vorstellung, nochmals schwanger zu sein, eher befremdlich für mich", gab die 32-Jährige bereits vor einigen Tagen offen und ehrlich zu. Ihre Schwangerschaft mit Loki sei zwar schön gewesen, doch die Umstellung danach sei für sie so prägend gewesen – sie sehne sich deshalb nach etwas mehr Zeit für sich selbst.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker mit ihrem Sohn Loki

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki

