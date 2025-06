Lisa Marie Akkaya verrät den Namen ihres ungeborenen Babys

Lisa Marie Akkaya (24) erwartet derzeit ihr zweites Kind – um ihr ungeborenes Baby musste sie in den vergangenen Tagen bangen. Nun verrät die Influencerin den Namen ihres kleinen Kämpfers. "Baby Xavi, bitte kämpf fleißig weiter in Mamis Bauch und halt noch etwas durch! Mama und Papa lieben dich", schrieb Lisa Marie auf Instagram zu einem süßen Foto und rührte damit ihre Fans. Auf dem Bild zeigt die Influencerin ihren großen Babybauch, auf dem der Name "Xavi" geschrieben steht.

Ihre Schwangerschaft verläuft nicht ohne Herausforderungen: Bereits vor Kurzem hatte Lisa Marie berichtet, dass die Geburt ihres Babys vorzeitig eingeleitet wurde. Eine große Belastung für ihre Familie. "Ich bin durchgehend in großer Angst und hoffe, dass mein Kleiner im Bauch bleibt und ich keine Wehen bekomme", erklärte Lisa Marie vor wenigen Tagen auf Social Media. Dennoch versucht sie, positiv zu bleiben und schöpft viel Kraft aus der Unterstützung ihres Partners Furkan (24) und ihres ersten Sohnes Emilio.

Erst vor wenigen Wochen machte Lisa Marie ihre zweite Schwangerschaft bekannt. "2025 segnet uns erneut und unsere kleine Familie wächst. Wir können gar nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind, und wir können es kaum abwarten, unseren zweiten Schatz kennenzulernen. Bald hat unser kleiner Emilio jemanden zum Spielen", verkündete sie im Netz. Die werdende Mama und ihr Liebster hoffen, dass mit ihrem zweiten Kind alles gut wird. Schließlich freuen sie sich schon sehr darauf, wenn Emilio und Xavi zusammen spielen können.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

