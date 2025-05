Alltag mit Baby Loki: Liz Kaeber steht unter großem Druck

Liz Kaeber (32) ist vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Seit der Geburt ihres Sohnes Loki hat sich der Alltag der Influencerin radikal verändert. Vor allem momentan, da der Kleine zahnt und nicht zur Ruhe kommen will, stoßen Liz und ihr Mann Nick Maerker auf einige Herausforderungen. "Wir versuchen alles, damit Loki schläft. Aber nö", berichtet sie nun in ihrer Instagram-Story. Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Kind kürzlich auch noch einen Fieberschub bekam. Liz gesteht offen, dass sie sich aktuell "einfach nur kacke" fühle.

"Ich verspüre aktuell so viel Druck", gesteht Liz ihren Fans weiter. Neben den täglichen Herausforderungen als frisch gebackene Mutter bemüht sie sich auch weiterhin, ihren beruflichen Verpflichtungen als Unternehmerin nachzukommen – doch das ist alles gar nicht so einfach. "Und dann soll man sich auch noch um den Haushalt kümmern und arbeiten. Gott sei Dank habe ich Unterstützung von meinem Mann", zeigt die ehemalige Bachelor-Kandidatin sich dankbar über Nicks Hilfe. Dennoch bleibe ihr derzeit nur wenig Raum für Erholung, was die junge Mama ordentlich an ihre Grenzen bringt.

Im Januar wurde Liz Mama ihres Sohnes. Seither hat sich nicht nur ihr Alltag, sondern auch die Beziehung zu ihrem Mann verändert – denn die beiden streiten sich öfter. "Wir zanken uns sehr viel öfter, seitdem wir Loki haben. Also, wir sind nicht immer derselben Meinung in Bezug auf die Erziehung", berichtete sie in der vergangenen Woche im Netz. Ihr sei früh bewusst gewesen, dass sich mit Baby vieles ändern wird. "Ich habe vorher schon immer zu Nick gesagt, die Zweisamkeit wird zu kurz kommen", sagte die 32-Jährige bereits während ihrer Schwangerschaft voraus.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

Anzeige Anzeige