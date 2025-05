Vier Monate nach Geburt: Liz Kaeber zeigt After-Baby-Body

Im Januar dieses Jahres wurde Liz Kaeber (32) zum ersten Mal Mama. Seitdem hat sich ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt – eine Sache hat sich aber nicht großartig verändert: Wie auch schon vor ihrer Schwangerschaft hat Liz vier Monate nach der Geburt bereits wieder einen superstraffen Körper! In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt sich die Influencerin in verschiedenen Bikini-Modellen – und präsentiert dabei auch ganz nebenbei ihren After-Baby-Body.

Superselbstbewusst posiert die frischgebackene Mama in der Bademode vor der Kamera. Wenn ihre Fans es nicht wüssten, würde wohl niemand auf die Idee kommen, dass Liz erst vor vier Monaten ein Kind bekommen hat. Über das Thema After-Baby-Body sprach die 32-Jährige schon kurz nach der Geburt. Zwei Wochen nachdem sie ihren Sohn Loki zur Welt gebracht hatte, schwärmte sie auf auf Social Media: "Ich muss sagen, ich bin so fasziniert, was der weibliche Körper so schafft. Ich hätte nicht damit gerechnet." Nach 14 Tagen sei ihr Bauch zwar noch sehr weich gewesen, schon damals war die Wölbung aber nur noch minimal zu sehen. "Ich hatte nun ja wirklich eine Riesenmurmel und damit gar nicht gerechnet", erzählte Liz fasziniert.

Eine andere optische Veränderung zu vor der Geburt wird der Community der ehemaligen Bachelor-Kandidatin aber wohl nicht entgangen sein. Früher zeigte sich Liz nämlich stets top gestylt und perfekt geschminkt vor der Kamera. Seit ihr Baby auf der Welt ist, spricht sie auch gerne und selbstbewusst ganz ohne Make-up in ihr Smartphone. "Ich bin jetzt fast täglich ungeschminkt. Ich versuche, so viel wie möglich ungeschminkt zu sein", erklärte die TV-Bekanntheit in ihrer Story.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Influencerin Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki

