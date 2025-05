Kann sich Neu-Mama Liz Kaeber ein weiteres Kind vorstellen?

Liz Kaeber (32) ist seit Januar Mama eines Sohnes namens Loki. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde haben ihre Follower jetzt ganz direkt nachgehakt: Kann sich die Influencerin vorstellen, noch ein weiteres Baby zu bekommen? In ihrer ehrlichen Antwort gibt sie zu, selbst oft darüber nachzudenken – eine klare Entscheidung ist für sie derzeit jedoch nicht möglich. Sie schreibt: "Einerseits ist die Vorstellung, Loki ein Geschwisterchen zu schenken, wunderschön, aber andererseits, sage ich auch ganz ehrlich, ist die Vorstellung, nochmals schwanger zu sein, eher befremdlich für mich." Obwohl sie Schwangerschaft und Geburt als positiv empfand, sind die Umstellungen im Familienleben so prägend gewesen, dass sie sich aktuell vor allem nach etwas Freiraum und Zeit für sich selbst sehnt.

Die junge Mutter betont, dass diese Gedanken für manche egoistisch wirken könnten – für sie sind sie jedoch einfach ehrlich. Liz leidet außerdem an Endometriose, was ihren Weg zur ersten Schwangerschaft enorm erschwert hat. Während der Fragerunde offenbarte sie zudem, bereits Fehlgeburten erlebt zu haben – darüber könne sie jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. In ihrem Statement zeigt sich die Social-Media-Bekanntheit offen: Einerseits könne sie sich ein weiteres Kind sehr gut vorstellen, andererseits wolle sie die Auswirkungen auf ihren Alltag nicht unterschätzen. Ihren Fans bleibt sie transparent verbunden: "Die Gedanken kreisen in beide Richtungen", gibt sie preis.

Bereits vor einigen Wochen gewährte Liz im Netz ganz persönliche Einblicke in ihr neues Leben als Mutter und schwärmte von der Zeit mit ihrem Sohn. Zum dritten Monatsgeburtstag von Loki widmete sie ihm eine Liebeserklärung. "Ich liebe dich unendlich" , schrieb die 32-Jährige zu einem Foto mit ihm.Auch ihre Community reagierte mit viel Zuspruch und lobte, wie natürlich ihr und ihrem Ehemann Nick Maerker die Elternrolle stehe. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin begeistert ihre Fans einmal mehr mit ehrlichen Worten über die Herausforderungen und Glücksmomente im turbulenten Mama-Alltag.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki, Februar 2025

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker mit ihrem Sohn Loki

