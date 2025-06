Per Mertesacker verkauft seine Luxusvilla für 4,8 Millionen

Per Mertesacker (40) hat seine Luxusvilla in Hannover im Stadtteil Döhren verkauft – und zwar für den stolzen Preis von 4,875 Millionen Euro. Das luxuriöse Anwesen war ursprünglich allerdings auf einen Wert von 8,5 Millionen Euro geschätzt worden, kam nun demnach für fast die Hälfte der Summe unter den Hammer. Trotzdem sei der ehemalige Fußballstar glücklich über die Versteigerung gewesen. "Die Familie Mertesacker war zufrieden mit dem Verkauf", verriet die Maklerin Magda Provenzano gegenüber Bild.

Das luxuriöse Grundstück wurde im Rahmen einer Auktion vom renommierten Auktionshaus Sotheby’s in London angeboten. Es handelte sich um die erste deutsche Immobilie, die je bei einer weltweiten Sotheby’s-Auktion verkauft wurde. Bereits seit Mitte Mai war die Immobilie weltweit zugänglich, wobei sich laut Berichten etwa 40.000 Interessenten aus verschiedensten Ländern wie den USA, Kanada und Deutschland registrierten. Der Startpreis für das Anwesen lag bei 4,3 Millionen Euro – nach nur 15 Minuten war die Auktion vorbei, als das finale Gebot fiel. Wer der glückliche neue Besitzer ist, ist unklar. Laut der Zeitung soll es ein norddeutscher Käufer gewesen sein.

Per Mertesacker hat sich 2018, nach seiner aktiven Spielerkarriere, in London niedergelassen, wo er gemeinsam mit seiner Frau Ulrike und den zwei gemeinsamen Söhnen lebt. Die Entscheidung, in England zu bleiben, war vor allem beruflich geprägt: Dort leitet er nämlich seither die Nachwuchsakademie von Arsenal London, einem der renommiertesten Fußballklubs der Welt. Pro Saison soll er laut Focus dort knapp 4,3 Millionen Euro verdienen. Außerdem steht Per regelmäßig als Fußballexperte für das ZDF vor der Kamera – zuletzt zusammen mit Christoph Kramer für die EM 2024.

Getty Images Per Mertesacker, Fußballstar

Getty Images Christoph Kramer und Per Mertesacker im Juni 2024

