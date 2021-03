Christoph Maria Herbst (55) schlüpft mal wieder in eine neue Rolle! In Zusammenarbeit mit RTL und Vox hat TVNOW vergangenes Jahr angekündigt, eine Fiction-Offensive zu starten. Im Februar 2020 wurde mitgeteilt, dass elf Eigenproduktionen mit Starbesetzung ins Portfolio des Streamingdienstes aufgenommen werden sollen. Die erste Serie "Unter Freunden stirbt man nicht" ging schließlich im Dezember an den Start. Im April werden zwei weitere Serien online gehen – in einer davon wird auch Christoph Maria Herbst mitspielen.

Am 22. April startet "Tilo Neumann und das Universum" mit dem Stromberg-Darsteller in der Hauptrolle, gab RTL nun bekannt. In der achtteiligen Dramedy-Serie wird der Schauspieler den Lehrer und Gewohnheitstrinker Tilo Neumann verkörpern, der sein Leben an die Wand gefahren hat. Als das Universum dem geschiedenen Ehemann helfen will, muss sich der konfliktscheue Vater plötzlich seiner Vergangenheit stellen.

Zwei Wochen vorher, am 8. April, wird außerdem die Serie "Mirella Schulze rettet die Welt" veröffentlicht. Darin treibt die 13-Jährige ihr gesamtes Umfeld durch ihren Einsatz für den Klimaschutz an den Rand des Wahnsinns. Die Umweltaktivistin eckt vor allem bei ihrer Make-up liebenden Schwester und ihrem Bruder an, der Fast-Food-Fan ist.

Getty Images Christoph Maria Herbst, Schauspieler

TVNOW / Martin Menke Christoph Maria Herbst als Lehrer Tilo Neumann

TVNOW / Julia Terjung Tilda Jenkins, Mirella-Darstellerin

