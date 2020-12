Diese Serie überzeugt mit viel schwarzem Humor! Kurz vor Weihnachten geht auf TVNow eine Produktion an den Start, die nicht nur aufgrund eines großen Staraufgebots bei den Zuschauern punkten dürfte, sondern auch durch viel Witz: In "Unter Freunden stirbt man nicht" wollen Ella, Annette, Joachim und Friedrich nämlich den Leichnam ihres Freundes Hermann – gespielt von Walter Sittler – verschwinden lassen, um dessen Tod zu vertuschen. Dabei ist ihnen offenbar jedes Mittel recht, weshalb sie die Leiche sogar beinahe in Brand setzen. Genau von dieser Art makaberem Humor könne man laut Serienstar Adele Neuhauser (61) jede Menge lernen...

In einem TVNow-Interview erklärt die Schauspielerin, die Annette spielt, was die Zuschauer aus "Unter Freunden stirbt man nicht" mitnehmen können: Zwar seien vor allem "Ehrlichkeit, Vertrauen, Sexualität und Freundschaft" wichtige Pfeiler im Leben – aber wie "Unter Freunden stirbt man nicht" zeige, sollte ein weiterer Aspekt darüber hinaus nicht verkannt werden: "Um Verluste und Fehlschläge besser verkraften zu können, ist der Humor sehr hilfreich."

Neben Walter und Adele sind auch Iris Berben (70) und Heiner Lauterbach (67) in der Serie mit von der Partie. Letzterer kann sich mit seiner Rolle besonders gut identifizieren: "Ich habe dieses Buch und meine Figur von der ersten Seite an geliebt", verrät der Filmstar.

Anzeige

TVNow / Frank Dicks Walter Sittler bei "Unter Freunden stirbt man nicht"

Anzeige

TVNow / Frank Dicks "Unter Freunden stirbt man nicht"-Friedrich (Michael Wittenborn), Annette (Adele Neuhauser), Joachim

Anzeige

TVNow / Frank Dicks Heiner Lauterbach, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de