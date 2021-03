Nina Weisz freut sich auf neue Herausforderungen! Die Berlinerin ist zusammen mit ihrem Kollegen Jan Ammann (45) neu bei Unter uns. In der Serie spielt sie Corinna Weigel, die nach langer Zeit von den Malediven zurück nach Köln kommt. Bisher hat die Schauspielerin eher Theaterluft geschnuppert, in der Werbebranche gearbeitet und Filmrollen gehabt – eine durchgängige TV-Rolle ist hingegen eine ganz neue Erfahrung für Nina. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie, auf was sie sich dabei besonders freut.

"Eine durchgehende Hauptrolle zu spielen, bedeutet, dass ich mich als Schauspielerin ganz anders auf die Entwicklung der Figur konzentrieren kann", betont die Corinna-Darstellerin gegenüber Promiflash. Bei Rollen, für die die Schauspieler nur wenige Tage am Set verbringen, fehle für eine Entwicklung einfach die Zeit. "Eine Figur und deren Charakter wird zwar in der Vorbereitung erarbeitet, aber das Zusammentreffen mit anderen Figuren erfolgt ja meistens erst am Set. Das Verhältnis zu diesen Figuren bleibt vage und spontan", erklärt sie diesbezüglich. In Zukunft ändert sich das laut Nina aber. "Bei einer täglichen Serie, kann ich mir mehr Zeit nehmen, meine Rolle zu entdecken und vieles ausprobieren", freut sie sich.

Eine Schwierigkeit könnte ihr neuer Dreh-Alltag aber doch mit sich bringen. Die Fernseh-Darstellerin wohnt zwar in Berlin, steht für "Unter uns" aber in Köln vor der Kamera. "Ich pendele ja zwischen Berlin und Köln, das könnte noch ziemlich herausfordernd werden", erläutert Nina und lässt die Zukunft gespannt auf sich zukommen.

TVNow/ Stefan Behrens Jan Ammann und Nina Weisz bei "Unter uns"

Instagram / nina__weisz Nina Weisz im März 2021

Instagram / nina__weisz Nina Weisz, "Unter uns"-Darstellerin

