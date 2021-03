Chiara Ferragni (33) kann es gar nicht mehr erwarten! Das Model verkündete im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Mann Fedez (31), dass sie ihr zweites Kind erwarten. Wie bereits in ihrer ersten Schwangerschaft teilt die Influencerin auch jetzt regelmäßig Fotos von sich im Netz. Sogar das Geschlecht des Babys gab sie bereits bekannt: Ihr Sohn Leone Ferragni (2) wird eine kleine Schwester bekommen. Nun gab Chiara ein neues Update. Verriet sie dabei ihren Followern etwa den Anfangsbuchstaben des Babynamens?

Auf ihrem Instagram-Account teilte die werdende Mutter jetzt einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten. Chiara setzt auf dem Foto ihre Rundungen in Szene. Das Paar wirkt überglücklich und scheint es gar nicht erwarten zu können, seinen Nachwuchs bald in den Armen halten zu dürfen. Inzwischen ist die Beauty bereits in der 37. Schwangerschaftswoche! "Hallo Baby V.", kommentierte die Italienerin ihren Beitrag. Ob das wohl ein Hinweis auf den Anfangsbuchstaben des Babynamens sein soll?

Ihre Follower diskutieren seitdem jedenfalls fleißig in den Kommentaren, wie das Neugeborene wohl heißen wird. "Ich glaube, ich habe mir noch nie um einen Namen so viele Gedanken gemacht" und "Ich hoffe, dass sie nicht Victoria heißen wird", lauteten nur zwei der vielen Fan-Kommentare unter Chiaras Post.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

Instagram / fedez Fedez, Chiara Ferragni und ihr Sohn Leo

chiaraferragni Chiara Ferragni in Mailand 2019

